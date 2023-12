Vobbia (Genova) – E’ finito fuori strada con l’auto e quando i carabinieri sono intervenuti per soccorrerlo hanno scoperto che aveva bevuto troppo.

Brutto spavento, patente ritirata, mezzo sequestrato e mega multa in arrivo per un 50enne che ha perso il controllo della vettura lungo la strada provinciale 81 che collega Isola del Cantone all’abitato di Vobbia.

I carabinieri che controllavano la strada lo hanno soccorso e poi, sospettando che avesse alzato un pò troppo il gomito, lo hanno sottoposto al test per l’alcol.

L’esame, svolto all’ospedale Villa Scassi, ha dato esito positivo rivelando che il tasso alcolico nel sangue dell’automobilista era addirittura 5 volte superiore a quello consentito.

Di qui la decisione dei militari di ritirare immediatamente la patente di guida e di sequestrare il veicolo.