Arenzano (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per gli occupanti delle due vetture che ieri sera, poco dopo le 19, si sono tamponate sull’autostrada A10 genova – Ventimiglia all’altezza di Arenzano, in direzione ponente.

Una delle due vetture si è ribaltata dopo aver urtato quella che la precedeva.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce rossa e le forze dell’ordine ma fortunatamente le persone negli abitacoli erano solo molto spaventate e sotto choc ma per loro nessuna lesione grave.

Il traffico è invece impazzito per oltre un’ora e ora sono in corso gli accertamenti per stabilire come si siano svolti i fatti.