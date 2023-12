Genova – Un incidente si è verificato intorno alle 9:30 di questa mattina in via Moresco, lungo la Valbisagno. Secondo quanto riferito, per cause ancora da chiarire, un’auto si sarebbe ribaltata.

Una persona all’interno della vettura è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 in codice giallo.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, causando non pochi disagi alla circolazione nella zona.