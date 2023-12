Genova – Grave incidente, questa sera, nel quartiere di Marassi. Per cause ancora da accertare uno scooter ed un’ape si sono scontrate in viale Bracelli, nella zona collinare del quartiere della ValBisagno.

Ad avere la peggio la persona in sella allo scooter.

Sul posto è accorda l’ambulanza del 118 e le auto della polizia locale.

La strada è percorribile in un tratto con un senso unico alternato gestito dagli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi del caso