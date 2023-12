Sanremo (Imperia) – I problemi di sicurezza sono in costante aumento e la polizia locale della città dei fiori potrebbe presto dotarsi dei taser, gli storditori elettrici tanto in voga negli Stati Uniti ma anche contestati per la possibilità che scatenino attacchi cardiaci nelle persone colpite.

Il via libera alla sperimentazione è arrivato nell’ultima seduta del consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno trasversale alle forze politiche, tutte evidentemente preoccupate per l’escalation di micro criminalità e per l’aumento degli episodi di violenza.

I consiglieri che hanno votato a favore dell’iniziativa impegnano il sindaco e la giunta a avviare un’attività di analisi e confronto con la Prefettura di Imperia e l’Asl1 per attuare la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici (taser) da parte del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo.

Perplessità da parte di chi invece non ha votato l’ordine del giorno ricordando che il taser è una vera e propria arma e che, nei luoghi dove viene usato, ha già causato decessi per attacchi cardiaci scatenati dalle scariche elettriche.

Il taser emette scariche elettriche potentissime, in grado di paralizzare i muscoli delle persone colpite, ma anche di provocare forti convulsioni.

Inoltre, si fa sapere, non ci sarebbero condizioni di tale emergenza sicurezza da dover dotare gli agenti di polizia locale di vere e proprie armi killer.