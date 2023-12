Genova – Schiuma nella sirena di allarme per silenziarla e qualche diavoleria elettronica per bloccare i rilevatori di allarme anti furto e impedire che mandino messaggi sulle App dei proprietari di casa.

Brutta sorpresa per una famiglia residente nel quartiere di Albaro che, al rientro a casa, ha scoperto che i ladri avevano svaligiato l’appartamento fuggendo con contanti, oggetti preziosi e gioielli.

I ladri hanno bloccato letteralmente la sirena di allarme iniettando una schiuma usata in edilizia come isolante e che, a contatto con l’aria, solidifica diventando dura come pietra. Un trucco che va diffondendosi tra i ladri da appartamento visto il numero di casi di utilizzo già registrati dalle forze dell’ordine.

La schiuma impedisca alla sirena di suonare o ne attenua in modo quasi totale il suono.

I ladri hanno poi scassinato la porta in tutta calma riuscendo in qualche modo anche a disattivare l’impianto di sorveglianza installato e con App sugli smartphone dei proprietari di casa che, infatti, non hanno ricevuto alcun segnale di allarme e hanno scoperto troppo tardi di essere stati derubati per una somma che si avvicina ai 15mila euro.

In questi giorni si registra una forte impennata di furti in città e le forze dell’ordine invitano alla prudenza e ad avvisare se si notano strani movimenti tra le abitazioni o rumori sospetti.