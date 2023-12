Genova – Una donna è stata trasportata all’ospedale di Villa Scassi in codice giallo dopo aver subito un’aggressione all’interno di un autobus che stava transitando in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena.

A dare l’allarme lo stesso autista del mezzo pubblico, che ha allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti e hanno individuato il presunto aggressore. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione.