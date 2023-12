Genova – Preoccupazione e proteste da parte dei residenti della zona della Darsena per la maxi rissa scoppiata ieri sera, intorno alle 20, nella zona di Ponte Parodi e del Winter Park (edizione invernale del Luna Park). Una quarantina di ragazzi si sono affrontati senza esclusione di colpi seminando il panico tra famiglie e gruppi di giovani che trascorrevano la serata di divertimento.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenta colluttazione ma di certo l’episodio ha innalzato e di molto la preoccupazione di chi temeva (e teme) che la nuova sistemazione del Luna Park, vicino ad una zona ad alta concentrazione di micro-criminalità come il centro storico, poteva scatenare questo genere di problemi.

Due diversi gruppi di giovanissimi, forse addirittura due baby gang, si sono prima insultati e poi sono passati dalle parole ai fatti con pugni e calci e anche qualche colpo proibito con cinture e fibbie.

Il bilancio, fortunatamente, non è grave e parla di un giovane ferito trasportato in codice giallo in ospedale e di alcuni addetti al servizio di vigilanza costretti a farsi medicare qualche lieve ferita ma c’è la preoccupazione che l’episodio possa avere “una coda” visto che più di un testimone ha sentito i ragazzi “darsi appuntamento” per proseguire la discussione.

Non è certo una novità che al Luna Park, gli storici “baracconi” possano scoppiare liti tra giovani ma era da tempo che non si ricordava uno scontro così numeroso e violento e l’episodio preoccupa.