Genova – Durante la notte appena trascorsa, un uomo è stato arrestato per aver spaccato i finestrini di sei auto posteggiate in via Cantore.

Il fatto si è verificato intorno alle 2:00 di notte, con i residenti che, allarmati dal rumore che proveniva dalla strada, hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate alcune volanti, con gli agenti che hanno immediatamente individuato il responsabile e l’hanno arrestato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rotto i finestrini per rubare all’interno delle vetture.