Correnti umide di origine meridionale interessano la Liguria dalla serata di ieri e sono accompagnate da un aumento della nuvolosità e da deboli precipitazioni. Miglioramento già nella serata di oggi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 Dicembre 2023

Fin dal mattino cielo nuvoloso su gran parte della Liguria con addensamenti più consistenti sul settore centrale. Non si escludono locali sgocciolii.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via dissolvendosi e in serata infatti ci aspettiamo cielo sereno ovunque.

Venti deboli dai quadranti meridionali, mentre in serata attesi rinforzi di tramontana tra Genovese e Savonese

Mare mosso.

Temperature in aumento le minime, stazionarie le massime.

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +13/+17°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C – Max: +13/+16°C