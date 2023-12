Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella serata di ieri in un appartamento nella zona del Righi.

L’allarme è stato dato dai padroni di casa che hanno visto le fiamme divampare in cucina.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono intervenuti in passo Porta delle Chiappe ed hanno rapidamente spento le fiamme.

Una volta domato il rogo i pompieri hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.

L’appartamento ha subito molti danni ma nessuno degli occupanti è rimasto ferito.