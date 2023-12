La Liguria è attraversata da correnti miti provenienti da nord-ovest alle quote superiori ma al suolo prevarrà invece una circolazione umida di stampo marittimo che porterà nubi basse soprattutto lungo le coste in un contesto molto mite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 Dicembre 2023

Nubi sparse di tipo basso saranno presenti per gran parte della giornata dal Savonese costiero verso levante, anche se alternate a spazi soleggiati anche ampi. Cielo sereno su Alpi liguri e versanti padani in genere.

Venti da deboli a moderati attorno sud-est, molto forti in quota da nord-ovest (Alpi Liguri).

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature In aumento ovunque

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +14/+16°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+10°C e massime tra +12/+15°C