Genova – Il Trenino di Casella torna per le vacanze di Natale, Da oggi e sino all’8 gennaio sarà infatti possibile percorrere l’intero tragitto, da Manin a Casella, a bordo del treno.

La prima parte dei lavori di manutenzione è stata completata e per le vacanze natalizie si è pensato di far tornare in servizio l’intera tratta che in questi mesi è stata percorsa invece solo a tratti e con mezzi sostitutivi.

Nelle giornate feriali comprese tra mercoledì 27 dicembre e venerdì 5 gennaio sarà in vigore il consueto orario feriale.

Nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania sarà in vigore il servizio festivo speciale di seguito indicato:

da Casella corse alle ore 7:30 – 10:27 – 14:52 – 17:49;

da Genova corse alle ore 9:00 – 11:58 – 16:20 – 19:10.

Sabato 23, domenica 24, sabato 30 e domenica 31 dicembre e domenica 07 gennaio 2024 sarà in vigore rispettivamente il normale servizio del sabato e festivo.

Lunedì 8 gennaio 2024 partirà la seconda fase delle attività manutentive sulla tratta Campi – Casella, pertanto il servizio verrà svolto in modalità promiscua: sulla tratta Genova – Campi farà servizio il treno mentre la tratta Campi – Casella verrà effettuata con il bus sostitutivo.