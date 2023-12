Genova – Si è finalmente concluso l’incubo per una giovane donna di 26 anni che sarebbe stata picchiata e segregata in casa dal compagno. I fatti si sarebbero verificati nel quartiere di Sampierdarena, con la donna che sarebbe riuscita a fuggire, entrando nella caserma della Guardia di Finanza per chiedere aiuto.

Da lì il trasporto all’ospedale, dove è stata sottoposta ad alcuni controlli da parte dei medici.

Nel frattempo, dopo la denuncia della 26enne, sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine.