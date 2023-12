Genova – Una fiaccolata in piazza Caricamento per chiedere che vengano fermate le stragi di civili innocenti in Palestina. Ad organizzarla molte associazioni e movimenti che chiedono lo stop immediato dei massacri che stanno avvenendo nell’assedio di Gaza e della Striscia in Cisgiordania. Un appello alla mobilitazione internazionale per fermare quello che viene definito un “genocidio” commesso nell’illusione di rendere più sicuro Israele dopo il brutale attacco terroristico e l’assassinio di altri civili inermi ma in territorio israeliano.

L’appuntamento con la fiaccolata, che ha molte anime e sfumature diverse è per domani, mercoledì 27 dicembre, alle 16,30, in piazza Caricamento.

La volontà è quella di manifestare solidarietà al popolo palestinese che da settimane è vittima di indicibili sofferenze che non possono trovare “giustificazione” nell’attacco terroristico che viene comunque condannato.

La manifestazione è stata organizzata da:

API, Associazione Senza Paura, BDS, CALP, Centro islamico, Circolo culturale proletario, Fronte del dissenso, Genova Antifacista, Gruppo Consiglio comunale Uniti per la Costituzione, Liguria Palestina, Newweapons, Non una di meno, Ora in silenzio, OSA, Partito Comunista, Partito Comunista del Lavoratori, Potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Palestina Libera Genova, SI Cobas, Sinistra anticapitalista, Studenti Balbi 2- Aula 6 Liberata, UDAP, USB.