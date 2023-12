Genova – Tre rapine in pochi minuti e un’aggressione che avrebbe portato alla frattura del naso di un 22enne. E’ per questi motivi che, durante la notte appena trascorsa, sono stati fermati dalle forze dell’ordine tre giovanissimi: il più grande, neo maggiorenne, è stato arrestato, mentre gli altri due, ancora minorenni, sono stati denunciati.

L’episodio più violento è accaduto in via San Bernardo, con i tre che volevano derubare del mazzo di chiavi un giovane e l’hanno colpito con un pugno sul volto, causandogli la fattura del setto nasale che ha reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale.

Poco prima, i tre avevano commesso altre due rapine: la prima ai danni di tre giovani in spianata Castelletto, ai quali hanno portato via poco più di 20 euro in contanti, la seconda nei confronti di due ragazzi che si trovavano all’interno di un’auto in via Brignole De Ferrari.