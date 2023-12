Genova – Infuriata per la fine del rapporto ha inviato ad amici e familiari di lui alcune foto sessualmente esplicite che lo ritraevano. Questa volta è una donna di 30 anni a finire nei guai per il reato di “revenge porn” ovvero la diffusione non autorizzata di foto e video che ritraggono una persona in atteggiamenti intimi con lo scopo di ricattarla, bullizzarla o “punirla” in una sorta di vendetta.

La vittima ha subito capito chi poteva aver avuto accesso alle foto spedite ad alcune chat di amici e familiari e si è subito rivolta alle forze dell’ordine per denunciare quanto stava accadendo.

Le forze dell’ordine sono risalite velocemente al numero che inviava le immagino confermano i timori del denunciante.

Si trattava della ex compagna di 30 con cui aveva recentemente interrotto la relazione.

Lei, evidentemente, non aveva accettato la decisione ed ha pensato di vendicarsi in questo modo.

Ora dovrà spiegare al magistrato che segue il caso le motivazioni del suo comportamento ed accetare l’eventuale condanna e sanzione.