Genova – Automobilisti e Trasportatori sul sentiero di guerra, anche in Liguria, per le indiscrezioni circa un probabile rincaro dei pedaggi autostradali, a partire da 1 gennaio 2024 anche sulla rete ligure, ancora oggetto di lavori e con pesanti disagi quotidiani.

L’aumento medio dovrebbe essere tra il 2 e il 2,5% ma le tariffe autostradali in Liguria sono già tra le più care d’Italia e i Consumatori minacciano azioni di protesta se la notizia verrà confermata.

Nei prossimi giorni la proposta dovrebbe essere accolta o meno dal Ministero dei Trasporti di Matteo Salvini (Lega) e dal Ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti (Lega) che la dovrebbero inserire un uno specifico provvedimento all’interno del “Decreto milleproroghe” in approvazione in questi giorni