La Spezia – Raffica di sanzioni, nella notte di Capodanno per esplosione dei cosiddetti “botti”. La polizia locale è intervenuta per diverse segnalazioni circa l’uso di fuochi artificiali e scoppio di petardi in varie parti della città.

Gli interventi principali comunque si sono concentrati nel centro per violazioni dell’ordinanza sindacale adottata a tutela degli animali e del riposo delle persone.

In particolare gli agenti sono intervenuti in piazza Cavour, piazza Europa, piazza Verdi, via Chiodo e nella serata di ieri sono state elevate diverse sanzioni, con relativi sequestri di materiale esplodente a carico dei trasgressori.

Nel corso della nottata è stato sorpreso un cittadino italiano di 23 anni che urinava sull’auto di servizio della Polizia Locale in sosta in piazza Europa (comminata sanzione ex art 688 e 726 c.p. e art 9 decreto Minniti).