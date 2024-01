Isola del Cantone (Genova) – Dopo la tragedia che si è verificata nella tarda di mattinata di ieri lungo il tratto di A7 compreso tra i caselli di Isola del Cantone e Vignole Borbera, oggi emergono i primi – tristi – dettagli.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo che si è ribaltato l’avrebbe fatto in maniera autonoma: non è ancora chiaro se la causa sia da ritrovare in un guasto del veicolo oppure nell’alta velocità.

Tutti i passeggeri erano partiti dalla Toscana, in particolare dalle province di Siena, Pistoia e Firenze, per andare a trascorrere qualche giorno a sciare in montagna. Tra di loro anche la vittima, il 21enne Giovanni Gallori, deceduto sul colpo.