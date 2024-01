Sanremo (Imperia) – Indagini in corso, nella città dei Fiori, per identificare il cadavere trovato in un canale di scolmo del torrente San Romolo, nella zona di via Pietro Agosti. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla polizia mortuaria e trasferito in obitorio per le verifiche del caso. Sarà probabilmente l’autopsia, disposta dal magistrato che segue il caso, a rivelare le cause del decesso mentre nelle prossime ore potrebbe avvenire il possibile riconoscimento della salma nel caso si trattasse di Danilo F. il 25enne scomparso dal 30 dicembre nella zona.

I familiari del giovane, allertati del ritrovamento, hanno già richiesto di poter visionare la salma per un eventuale riconoscimento.

Nel frattempo le prime analisi del medico legale accerteranno se sul cadavere si possono trovare tracce di violenza.

Non è ancora chiara la causa probabile del decesso della persona e quindi, al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi, dal delitto al gesto volontario.