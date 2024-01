Cicagna (Genova) – Molta paura ma fortunatamente solo danni alle cose, ieri sera, nell’incendio divampato nell’appartamento da una donna, intorno alle 21.

Forse a causa di una candela accesa o per una improvvisa fiammata, alcuni mobili hanno preso fuoco e le fiamme hanno sprigionato un denso fumo nero che ha rapidamente invaso l’intero appartamento.

La donna ha cercato di domare le fiamme ma quando si è resa conto che la situazione stava degenerando diventando pericolosa ha dato l’allarme e ha lasciato l’abitazione scendendo in strada insieme ai vicini di casa.

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco di Chiavari che dopo aver accertato che la casa era ormai vuota hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Domato il rogo i pompieri hanno bonificato l’appartamento per poi avviare le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

La persona ha dovuto passare la notte da amici ma fortunatamente non si sono registrati feriti.