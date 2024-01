La perturbazione che ha interessato la Liguria si sposta verso levante spinta da correnti nord-orientali che determineranno un graduale calo delle temperature e possibili nevicate soprattutto nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 6 Gennaio 2024

Ultime piogge in esaurimento sullo Spezzino. Condizioni di variabilità altrove con schiarite più ampie lungo le coste del ponente e qualche nevicata oltre i 1500 metri nel gruppo Trebbia-Aveto.

Nel corso della giornata aumento della nuvolosità da est verso ovest con nubi più compatte lungo i versanti padani con qualche precipitazione possibile; tempo più asciutto lungo le coste.

Venti sostenuti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, mosso a largo

Temperature in calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime

Costa: Min: +6/+11°C – Max: +12/+15°C

Interno: Min: -2/+4°C – Max: +5/+10°C