Bogliasco (Genova) – Verrà rimessa in libertà appena verificato che non presenta ferite e fratture il giovane esemplare di capriolo salvato ieri pomeriggio dall’intercapedine di un palazzo dove era caduto, in via Marconi.

Quando i residenti del palazzo hanno sentito un tonfo si sono affacciati alle finestre ed hanno visto l’animale che si dibatteva cercando di fuggire ma senza riuscirci.

Così è stata chiamata prima la polizia locale e poi le guardie regionali che sono riuscite a salvare la giovane femmina.

L’animale è stato recuperato e consegnato ai volontari del Cras di Campomorone che con i veterinari dell’Enpa accerteranno che sia in grado di tornare in libertà.