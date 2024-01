Chiavari (Genova) – Un giovane di poco più di 30 anni ha perso la vita intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 10 gennaio, dopo un incidente avvenuto a Chiavari.

Lo scontro si è verificato all’altezza dell’Istituto superiore Gianelli e ha visto coinvolte un’automobile e una moto. Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a due ruote, che ha perso la via sul colpo.

Sul posto forze dell’ordine e sanitari del 118, i quali hanno provato a rianimare l’uomo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale.