Isola del Cantone (Genova) – E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova e sarebbe in gravi condizioni l’operaio vittima di un incidente sul lavoro mentre era in uno dei cantieri dell’autostrada A7 Genova – Milano.

L’uomo avrebbe compiuto un volo di diversi metri cadendo in uno dei tanti cantieri aperti da mesi sull’autostrada, una delle più martoriate dagli interventi di manutenzione della rete autostradale ligure.

Per cause ancora da accertare l’uomo, che lavorava in un cantiere tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone sarebbe precipitato subendo gravi lesioni.

Subito soccorso dai colleghi e poi dall’ambulanza del 118, per l’uomo è stato disposto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago, in funzione di eli-ambulanza.

Considerate le lesioni da codice rosso, il più grave, si è deciso per il trasporto veloce al pronto soccorso dell’ospedale genovese.

Per far atterrare l’elicottero l’autostrada A7 Genova – Milano è stata chiusa a lungo, ance per consentire le operazioni di soccorso e per avviare le indagini degli ispettori del Lavoro che accerteranno se le misure di sicurezza obbligatorie siano state adottate e rispettate.

In direzione Milano si sono registrati sino a 5 km di coda con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori.