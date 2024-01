Bogliasco (Genova) – E’ ripresa solo a tarda sera la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – La Spezia interrotta ieri sera a causa dell’ennesimo incidente con una donna di 43 anni colpita da un treno mentre attraversa i binari.

Il dramma sfiorato è avvenuto intorno alle 20,30 quando la donna, in compagnia della figlia, avrebbe attraversato i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso e la sbarra abbassata.

Pochi istanti dopo è passato un treno Frecciabianca diretto a Genova dalla Capitale e che procedeva ad alta velocità. L’impatto è stato inevitabile e la donna è stata scagliata a diversi metri di distanza.

Subito soccorsa da passanti e dalla figlia, la donna è stata trasferita in ospedale al San Martino di Genova con una brutta ferita ad una gamba ma non in pericolo di morte.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta e sul posto sono state avviate indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e se tutto l’impianto di sicurezza abbia funzionato o meno.

Non è escluso che la donna abbia attraversato consapevole di violare le regole e, se fosse confermato, rischia una denuncia per interruzione di servizio pubblico e di dover risarcire tutti i danni causati per i ritardi.