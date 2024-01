Genova – Entra in funzione, con le multe che scattano automatiche, il nuovo semaforo intelligente di corso Europa. Il rilevatore, posizionato all’incrocio tra via Mosso e via Scribanti, in zona San Martino, è entrato in funzione dopo una sperimentazione di quindici giorni durante i quali non state emesse sanzioni ma sono state rilevate dalle 10 alle 15 infrazioni giornaliere per passaggio con semaforo rosso. Molto probabilmente, almeno inizialmente, quello sarà il “ritmo” di esercizio. Gli automobilisti e motociclisti vengono sanzionati anche al superamento della linea di arresto con il semaforo rosso.

Lo scorso anno i semafori intelligenti hanno portato nelle casse di palazzo Tursi una buona fetta dei milioni di euro di multe e sanzioni