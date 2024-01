Genova – Ultimi giorni di attesa e poi saranno ufficiali i risultati del concorso Mieli di Liguria organizzato da AlpaMiele.

La Premiazione dei migliori mieli prodotti in Liguriasi terrà domenica 21 gennaio, alle 10, preso la Tenuta Golfo Paradiso a Pieve Ligure.

4° Concorso Mieli di Liguria, l’appuntamento è per domenica 21 alle 10:00 alla Tenuta Golfo Paradiso a Pieve Ligure.

Dopo alcuni interventi di tematica apistica dei tecnici dell’Associazione si svolgerà la Premiazione dei vincitori della 4a edizione del concorso Mieli di Liguria con la consegna degli attestati di qualità.

A seguire aperitivo a cura di The Honey Bar e pranzo a cura di Ristorante Ortica

per prenotare l’aperitivo e il pranzo: https://forms.gle/q6r3Hwe4AEviLYSa6