Genova – Un giovane esemplare di Lupo è stato avvistato questa sera nella strada che da Molassana sale a Trensasco, nel comune di Sant’Olcese. L’animale è uscito da una zona boschiva ed ha percorso alcune decine di metri sull’asfalto prima di nascondersi nuovamente nella boscaglia.

Si tratta dell’ennesima segnalazione di lupi sulle alture della città che desta qualche timore pur non essendoci alcun pericolo per le persone.

L’invito è a non lasciare liberi cani e animali domestici e chiudere in recinti sorvegliati gli animali che potrebbero scatenare una predazione qualora il lupo fosse particolarmente “disperato” o l’animale lontano da abitazioni.

Assolutamente vietato alimentare i lupi o lasciare ciotole con cibo nelle vicinanze delle abitazioni vicine alle zone boschve e che potrebbero costituire un motivo di attrazione.

Il lupo è perlopiù diffidente nei confronti dell’uomo e fugge appena lo incontra.