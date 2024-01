Genova – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 gennaio, in via Pedullà a Struppa.

Secondo quanto emerso, un’auto e una moto si sarebbero scontrate e, come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio sarebbe stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. L’uomo di circa trent’anni sarebbe stato soccorso in gravi condizioni dai sanitari del 118 arrivati sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul luogo del sinistro stradale anche la polizia locale. Gli agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente e per diverso tempo hanno chiuso la strada al traffico.