Genova – Mondo della subacquea genovese in lutto per la morte di Stefano Vajda, 51 anni istruttore subacqueo del Punto diving Asd.

Classe 1970, Stefano Vajda è deceduto ieri. Appassionato del mare sin da bambino, romantico, idealista, razionale, ottimista, subacqueo dal 2007, Vajda, nato a Trieste era dive master, gas blender e istruttore EFR (BLS) dal 2009 e Istruttore Padi dal 2012.

Oltre 1.200 immersioni all’attivo in Mediterraneo, Mar Rosso, Oceano Indiano, Pacifico e Caraibi. Abilitato al comando di unità da diporto a vela e motore senza limitazioni. Cofondatore e Presidente attuale del Diving era tecnico navale nella vita di ogni giorno.

I funerali di Stefano Vajda si terranno sabato 20 gennaio, alle 14,30, presso la chiesa di San Bartolomeo di Staglieno in via delle Gavette.