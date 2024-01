Genova – Il vento sferza con sempre maggior forza la Liguria e nel capoluogo ligure scattano chiusure e divieti per motivi di sicurezza.

Per oggi e per domani strada Sopraelevata off-limits per moto e scooter ma anche per mezzi telonati e furgonati a causa delle raffiche di tramontana che potranno raggiungere e superare i 70-80 km/h.

Il divieto vale per oggi, venerdì 19 gennaio e per domani, sabato 20.

Sempre a causa del vento forte disposta la chiusura di tutti i Cimiteri e dei Parchi e dei giardini pubblici, in particolare per la giornata di domani.