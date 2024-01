Casella (Genova) – Farmaci urgenti continueranno ad essere consegnati a domicilio, in Valle Scrivia grazie al volontariato della Croce Verde Casellese e di un accordo sottoscritto tra Anpas Ligura e Federfarma Genova.

Il servizio, previsto in base alla legge regionale n.35/2012 e in ragione della convenzione già in essere tra Anpas Liguria e Federfarma Genova per il territorio comunale genovese, verrà svolto grazie al personale volontario della pubblica assistenza Croce Verde Casellese.

Il servizio è assicurato tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 22.30 alle ore 8.00 del giorno successivo e riguarderà le ricette nelle quali il medico abbia indicata l’urgenza e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità.

Nerio Nucci, presidente Anpas Liguria: “La rete territoriale delle associazioni Anpas è un punto di riferimento per tutta la cittadinanza grazie alla sua capillarità sul territorio. Il nostro obiettivo è di essere sempre vicini alla popolazione e di soddisfare le sue crescenti esigenze. Per questo motivo ci siamo impegnati affinché venisse garantito il servizio notturno di consegna dei farmaci anche per la popolazione della Valle Scrivia grazie al coinvolgimento della Croce Verde Casellese”.

Mauro Cinti, presidente P.A. Croce Verde Casellese ODV: “Per il nostro territorio la Croce Verde Casellese è una risorsa preziosa, le crescenti esigenze territoriali e i progetti assistenziali a favore della cittadinanza sono sempre in aumento. Mi preme pertanto ringraziare di cuore tutti i nostri volontari che hanno favorito le attività già in corso e quelli che si impegneranno nello svolgimento di questo nuovo servizio notturno: il continuo apporto di generosità e altruismo sono il motore della nostra associazione”.