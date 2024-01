Genova – A partire dalla mezzanotte di martedì 30 gennaio, torna il limite di 50 km/h in via Lungomare Canepa e il tutor presente nel tratto di strada multerà automaticamente chi supera il limite.

Secondo il Comune di Genova, il nuovo limite è stato introdotto per garantire la sicurezza del cantiere dedicato ai lavori di modifica della viabilità.

Il tratto interessato dal sistema di rilevazione automatica di velocità media va dal Varco Etiopia fino all’innesto della Strada Guido Rossa dove il limite di velocità resta fissato a 70 km/h.