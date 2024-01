Finale Ligure (Savona) – Disagi per la presenza sulla spiaggia della cittadina rivierasca della carcassa maleodorante di una balenottera di circa 10 metri che si è spiaggiata nei giorni scorsi dopo essere stata trascinata dalle correnti.

La balenottera è morta da tempo e il corpo, in decomposizione, galleggia a pochi metri dalla riva dopo aver vagato in alto mare.

Alle prime verifiche non sembrerebbero esserci segni di traumi sulla carcassa e la balenottera potrebbe essere deceduta per cause naturali ma non si esclude neppure una malattia come che ogni tanto uccidono delfini ed altri cetacei in circostanze ancora misteriose.

Le autorità stanno decidendo cosa fare della carcassa mentre le associazioni ambientaliste chiedono che venga trascinata al largo e affondata. Sia per contenere le spese di smaltimento che per consentire alla Natura di fare il suo corso.

Le carcasse degli animali morti in mare, infatti, di solito scivolano a profondità elevate e rappresentano una fonte di cibo per una miriade di animali che costituiscono poi la “catena alimentare” di altre e più grandi creature, sino ad arrivare proprio alle balenottere.

