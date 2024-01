Genova – Piazzale Rosasco imbrattato di sostanze oleose, apparentemente simili all’olio motore usato per auto e camion. L’allarme, l’ennesimo, arriva dagli ambientalisti che ricordano che proprio nell’area sostano spesso i Bus delle linee cittadine e che da tempo, in città, vengono segnalate sempre più spesso situazioni di emergenza per la presenza di materiale oleoso sulla carreggiata.

Condizioni di pericolo che vengono evidenziate dai ripetuti allarmi della polizia locale tramite il sistema di messaggistica “GenovAlert”.

A più riprese e in diverse zone della città, i Cittadini, soprattutto motociclisti alle prese con brutte e pericolose cadute, segnalano la presenza dei materiali oleosi e chiedono di stabilirne la provenienza, per lo più senza ottenere una risposta.

Ora gli ambientalisti chiedono di fare verifiche nel piazzale dove posteggiano i Bus e i Pullman per accertare se davvero si tratti di olio motore e se sia dello stesso tipo di quello recuperato per le strade di Genova.

Se venisse accertato che la sostanza è la stessa non sarebbe difficile accertarne la provenienza visto che le pozze di materiale sono in corrispondenza di zone ben specifiche del piazzale.