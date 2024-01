Sanremo (Imperia) – E’ stato trovato morto nella sua cella del carcere di Valle Armea l’uomo accusato di aver tentato di uccidere l’ex moglie, lo scorso 5 gennaio, a Pietra Ligure.

L’uomo, 65 anni è l’11esima persona che si toglie la vita in carcere da inizio dell’anno, un numero incredibile in appena 29 giorni.

Era in carcere in attesa di processo dall’inizio di gennaio quando aveva atteso sotto casa l’ex moglie e l’aveva colpita alla testa, ripetutamente con un corpo contundente.

Nel dicembre scorso l’uomo aveva contattato l’ex moglie spiegandole che non aveva in posto dove dormire e la donna lo aveva accolto in casa trasferendosi nel contempo a casa di un’amica.

Nell’abitazione della ex moglie l’uomo aveva tentato una prima volta di togliersi la vita assumendo diversi farmaci e cercando di tagliarsi i polsi e poi, per cercare di raggiungere lo scopo, aveva dato fuoco al mobilio cercando di morire nel rogo.

Salvato miracolosamente dall’incendio, l’uomo era stato curato e si era trasferito in Sicilia presso parenti ma poi, curate le ferite, era tornato dalla donna e con una vera e propria trappola aveva tentato di ucciderla. Solo l’intervento di vicini di casa che avevano sentito le sue urla, ha impedito l’ennesimo omicidio.