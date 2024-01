Genova – Restano molto gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 8 anni ricoverato ieri con ustioni sul 50% e oltre del corpo.

Il piccolo è arrivato in elicottero ieri sera da Bardineto, nell’entroterra savonese dove ha riportato terribili ustioni dopo essere entrato in contatto con il camino della sua abitazione.

Non è chiaro se il piccolo sia stato avvolto dalle fiamme per un incidente o se si sia avvicinato troppo alle fiamme.

I genitori hanno chiamato subito il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bardineto e poi ha deciso il trasbordo in elicottero sino a Genova.

I medici del Gaslini hanno attribuito il codice rosso, il più grave, per le terribili ustioni riportate.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.