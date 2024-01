Genova – Sono arrivate all’ospedale Gaslini le prime tre bambine vittime dei bombardamenti israeliani a Gaza. Dopo esser arrivate in Italia nella notte tra lunedì e martedì, sono state ricoverate all’ospedale pediatrico dove verranno curate e dove si tenterà di far riacquistare un pò di tranquillità dopo le terribili sofferenze che hanno vissuto, insieme alla popolazione palestinese, a seguito dell’invasione dell’esercito israeliano in Palestina.

Le tre, di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, sono atterrate all’aeroporto di Ciampino insieme ad altri coetanei bisognosi di cure urgenti. Ad attenderli gli operatori della Croce Rossa, oltre che il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani.

Dopo esser arrivate in Egitto, le tre sono state inizialmente curate sul posto. A causa delle loro serie ferite e condizioni, si è poi optato per il trasferimento in Italia.

Ancora increduli i medici che le hanno accompagnate nel viaggio della speranza attraverso il varco umanitario di Rafah, in Egitto.

I medici hanno confermato che, nella striscia di Gaza, sotto gli attacchi missilistici di Israele contro civili e popolazione inerme, si opera sulle persone ferite su tavoli operatori “improvvisati” e persino senza anestesia.