Santo Stefano al Mare (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo trovato ormai morto in un canale di scolo che porta al mare in località Aregai e fornire forse qualche elemento in più per risalire alla sua identità.

Il cadavere, che indossava una tuta da running, è stato trovato al confine tra Santo Stefano al Mare e Cipressa e al momento non sono chiare le cause del decesso.

Non è chiaro se l’uomo sia vittima di un malore o se, invece, sia stato gettato nel canalone dopo essere stato ucciso.

Al primo esame del medico legale non sarebbero state trovate tracce di violenza ma resta il mistero della caduta.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio dove verrà esaminato nel corso dell’autopsia richiesta dal magistrato che segue il caso.