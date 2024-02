Sanremo (Imperia) – L’apertura del punto nascite di Sanremo è stata programmata per il 15 febbraio prossimo. Per quanto riguarda il personale del comparto, in ostetricia opereranno 18 ostetriche, 1 coordinatore, 6 Oss e infermieri di sala operatoria. Al nido 12 infermieri (4 Gaslini e 8 Asl1), un coordinatore in capo al Gaslini e 4 Oss del Gaslini.

“Sul discorso del personale medico in ostetricia – spiega il Dg di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera – il reclutamento dei ginecologi sta avvenendo tramite gara europea e per la prossima settimana ci sarà l’aggiudicazione. Nel frattempo, ha avuto esito positivo la manifestazione di interesse per la fornitura di turni di ginecologi per l’integrale copertura del fabbisogno dell’ostetricia di Sanremo. È bene ribadire – sottolinea Galbusera – che Asl1 sta svolgendo un’attenta valutazione dei professionisti attraverso la richiesta di requisiti molto rigorosi, oltre ad un’analisi puntuale dei curricula. Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio alla popolazione nel rispetto dei requisiti di sicurezza del paziente e dei livelli previsti di assistenza”. Infine, 6 saranno i pediatri al nido forniti dal Gaslini.