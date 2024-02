Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo torna a rafforzarsi difendendo la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e riportando il bel tempo tuttavia la nostra regione verrà interessata, a partire da sabato, da un flusso di correnti umide meridionali nei bassi strati che determinerà la presenza di nubi basse lungo la fascia costiera

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 2 Febbraio 2024

Tempo nel complesso buono su tutta la regione a parte qualche nube nelle ore antelucane in via di dissolvimento.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare poco mosso.

Temperature in aumento le minime lato costa, massime in generale aumento

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e massime tra +15/18°C

Nell’interno temperature minime tra -2/+6°C e massime tra +10/+14°C