Sanremo (Imperia) – Sono proseguite tutta la notte le richerche e le indagini delle forze dell’ordine per la sparatoria di ieri sera, in via Lamarmora, nel quartiere di San Martino.

Almeno quattro i colpi sparati e panico nella zona con chiamate terrorizzate alle forze dell’ordine che hanno inviato ben sei volanti nella zona trovando solo alcuni bossoli di pistola vicino ad un bar.

Fortunatamente non si registrano vittime o feriti ma la paura è stata tanta e l’intero quartiere è stato attraversato da un’ondata di paura.

La polizia scientifica ha analizzato palmo a palmo la zona cercando traccia delle armi usate e per tutta la notte sono proseguite le indagini e gli accertamenti.

Questa mattina nuovi sopralluoghi delle forze dell’ordine e verifiche negli ospedali della zona per accertare se qualcuno si sia presentato con ferite riconducibili ad armi da fuoco.

Molta la tensione nella zona e la richiesta di maggiore sicurezza e controlli.