Si celebra oggi oggi la giornata mondiale contro il cancro: i tumori sono la seconda causa di morte in Italia e nel mondo secondo il report Aiom – Aiurtum 2023. La tempestività è importante per dare certezze in caso di sospetto e avviare al più presto le terapie corrette

Il Sistema sanitario regionale ha in carico oltre centomila persone che hanno avuto una diagnosi di cancro, prevedendo un approccio definito “Medicina di Precisione” con farmaci mirati ai difetti specifici della cellula tumorale

Il Diar oncoematologico di Alisa sta inoltre lavorando per implementare e portare avanti dei progetti dedicati ai bisogni del paziente oncologico e dei suoi familiari, prevedendo anche nuovi percorsi organizzativi, accessi facilitati per favorire diagnosi tempestive e una sempre maggiore integrazione ospedale-territorio