Lumarzo (Genova) – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la ragazza che ieri notte è caduta dalle scale nella sua abitazione di Lumarzo, nell’entroterra chiavarese. La giovane ha riportato nella caduta un grave trauma facciale ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale genovese.

A chiamare i soccorsi il padre che, intorno alle 3,30 della scorsa notte ha sentito un forte rumore in casa e si è svegliato trovando la figlia in fondo alle scale e con terribili lesioni al viso.

Subito è partita la telefonata al 118 che ha inviato l’ambulanza della Croce Verde di Lumarzo e i carabinieri di Chiavari.

I militari hanno avviato le prime indagini per cercare di capire cosa sia successo alla ragazza e come abbia fatto a cadere dalle scale.