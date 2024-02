Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo inizierà ad indebolirsi ad inizio settimana con aumento graduale delle correnti umide che porteranno ad un aumento della nuvolosità nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 Febbraio 2024

La mattina si apre con la presenza di nubi marittime lungo la fascia costiera centro-orientale, specie nelle prime ore ed in serata, ampie schiarite durante le ore centrali della giornata. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle zone interne, sui crinali e sull’estremo ponente.

Venti nella prima parte di giornata deboli o moderati orientali, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare prevalentemente mosso, in calo verso sera.

Temperature minime in aumento, specie sulla costa, massime stazionarie od in lieve aumento ovunque.

Costa: Min: +8/+12°C – Max: +13/+17°C

Interno: Min: -2/+9°C – Max: +13/+19°C