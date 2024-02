Pieve Ligure (Genova) – Un brutto spavento e molte ferite ed escoriazioni per il giovane che nella notte è caduto in mare nella zona della stazione di Pieve. Il ragazzo si trovava con una ragazza sulla scogliera quando, per cause da accertare, è scivolato ruzzolando in mare. Fortunatamente la ragazza che si trovava con lui ha subito chiamato i soccorsi e si è prodigata per aiutarlo e il giovane è riuscito a mettersi in salvo dopo un primo momento di difficoltà causato soprattutto dalle onde.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine e il ragazzo, semi assiderato è stato trasportato d’urgenza in ospedale per controlli.

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 5,30 e fortunatamente i due non hanno riportato ferite gravi.