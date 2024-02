Genova – “Seguiremo con attenzione lo sviluppo della norma che deve essere coordinata anche con i contenuti del decreto legge già adottato per dare copertura all’indotto, salvaguardare l’asse strategico dell’acciaio italiano e i livelli occupazionali a Genova”. È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, ascoltato oggi, insieme al presidente Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci, durante la 9° Commissione del Senato Industria e Agricoltura nell’ambito del disegno di legge n.986.

“Quella dell’acciaio è una filiera strategica su cui lo Stato deve continuare a investire ed è per questo necessario avviare un percorso in cui è centrale il ruolo dell’ex Ilva nella definizione di un Piano Siderurgico Nazionale. L’impegno del Governo – aggiunge l’assessore Piana -, come ci ha riferito a più riprese il ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, è quello di mettere in sicurezza nell’immediato l’occupazione e gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia per poi, eventualmente in prospettiva, trovare ulteriori azionisti privati che possano dare sviluppo a una produzione ad altissima richiesta ma al momento sotto utilizzata”.