San Salvatore di Cogorno (Genova) – Sono gravissime, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’anziano 85enne travolto questa mattina da un’auto mentre attraversava la strada in corso 4 Novembre.

Per cause ancora da accertare il pensionato è stato investito da una vettura che lo ha colpito in pieno procurando lesioni, ferite e fratture gravissime che hanno fatto scattare il soccorso con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha trasferito con la massima urgenza l’anziano in ospedale.

Sul posto anche le forze dell’ordine che avrebbero sequestrato la patente all’automobilista e sequestrato la vettura che guidava in attesa di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto da una vettura.